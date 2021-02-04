В Госдуме хотят добиться ликвидации ПФР

Сергей Миронов заявил о ненужных тратах ПФР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Объединение лево-патриотических сил (партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России») будет добиваться возвращение прежнего пенсионного возраста и ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

«В первую очередь, мы будем добиваться возврата прежнего пенсионного возраста, а также ликвидации Пенсионного фонда России», — приводит его слова пресс-служба председателя «Справедливой России». Он подчеркнул, что нужно вернуться к солидарной пенсионной системе и выплачивать пенсии напрямую из бюджета.

По словам политика, сейчас ПФР тратит деньги на услуги пиарщиков, огромные зарплаты топ-менеджеров, шикарные офисы и большой штат сотрудников. При этих условиях фонду ежегодно не хватает трех трлн рублей на выплату самих пенсий, обратил внимание Миронов.

Лидеры «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических партий, передает телеканал 360. Лидер «За правду» Захар Прилепин заявил, что это была его идея и в будущем к ним присоединятся еще несколько партий.