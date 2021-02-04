На деятельность Ельцин центра (Екатеринбург) и его филиала в Москве в год тратится более 500 млн рублей. Об этом рассказал исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов в выпуске YouTube-шоу «Редакция» (проект журналиста Алексея Пиповарова).
«Подчеркну, что это общий бюджет Москвы и Екатеринбурга. Мы единое целое. [Годовой бюджет] — порядка 550 млн рублей, [из этих средств федеральный бюджет покрывает] 300 млн рублей. Я не скажу, что мы зарабатываем все до копейки. Есть и спонсорские деньги, но в прошлом году их практически не было», — уточнил Дроздов.
Пивоваров уточнил, что на входе в Ельцин Центр есть панель с именами жертвователей, в числе которых указан президент России Владимир Путин. «[Он пожертвовал] порядка 300 тысяч рублей. Мне кажется это была его месячная зарплата», — поделился мнением исполнительный директор Ельцин Центра.
Ельцин Центр — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году. Его основная задача — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.
«Редакция» — русскоязычный YouTube-канал известного российского журналиста Алексея Пивоварова, который появился на видеохостинге 17 марта 2019 года. С того момента на канал подписалось 1,9 млн пользователей. Основной тематикой канала являются социально-политические темы.
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