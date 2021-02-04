В курганскую тюрьму посадили экс-директора лесхоза из Тюмени

В Кургане суд вынес приговор бывшему директору госучреждения «Курганский лесопожарный центр» Михаилу Шестакову. Ему назначено 8,5 лет лишения свободы за получение взяток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
«На основании представленных гособвинителем доказательств Курганский городской суд вынесен обвинительный приговор бывшему директору ГБУ „Курганский лесопожарный центр“. Он признан виновным в совершении преступления, п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в информации.
С сентября 2019 года по февраль 2020 года директор ГБУ в качестве взяток получил: зимние шины для личного автомобиля, топливную карту и тепловизионный прицел. Общая сумма взяток составила более 250 000 рублей.
Экс-руководитель также признан виновным в получении премий (26 тысяч рублей), которые забирал у сотрудников. «Суд согласившись с позицией государственного обвинения назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 5 лет», — отметили в прокуратуре.
Шестаков был назначен руководителем организации (ГБУ), подведомственной правительству, в июле 2019 года. Предприниматели пожаловались на вероятного вымогателя в областную ФСБ. Потерпевшие заявили, что Шестаков постоянно просил у них что-то.
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