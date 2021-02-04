Экс-глава соцзащиты Курганской области нашла новую работу

Юлия Козлова до сентября 2020 года возглавляла Главное управление соцзащиты региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник Главного управления соцзащиты населения по Курганской области Юлия Козлова стала замдиректора центра творческого развития «Авиаль». Информация о новой должности была опубликована в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Первое упоминание о должности замдиректора центра было опубликовано в группе 21 января. «Зам. директора — Юлия Александровна Козлова», — было указано в посте. На момент написания новости, из-за занятости Козлова не смогла ответить URA.RU.

В открытых данных указано, что ООО «Центр „Авиаль“» было создано 15 октября 2020 года. В группе указано, что данный центр объединяет разные направления: от детских творческих объединений до тех, где занимаются духовным развитием и душевным спокойствием взрослых.

Юлия Козлова возглавляла Главное управление соцзащиты с 19 сентября 2019 года по 7 сентября 2020 года. До этого она почти десять лет руководила областным детско-юношеским центром (ДЮЦ).