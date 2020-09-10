Курганское правительство осталось без главного по соцзащите

В Курганской области ушла в отставку начальник регионального Главного управления соцзащиты населения Юлия Козлова. Данную информацию URA.RU подтвердили в приемной управления.
В приемной подтвердили, что Козлова уже не возглавляет управление, но причин ухода не знают. «Она не работает с понедельника [7 сентября]», — ответили в приемной. Сейчас подразделение возглавляет заместитель начальника управления Анастасия Золотухина.
«Разговоры о том, что Козлова уйдет, появились после того, как ее замом назначили Золотухину. Уже тогда были разговоры, что она займет место Козловой», — рассказал URA.RU источник, близкий к властям региона. На момент написания новости до Козловой дозвониться не удалось. В пресс-службе областного правительства попросили направить запрос по данной теме. Запрос был отправлен.
Юлия Козлова возглавила Главное управление соцзащиты 19 сентября 2019 года. До этого она почти десять лет руководила областным детско-юношеским центром (ДЮЦ). Анастасия Золотухина стала заместителем управления в феврале 2020 года. До этого она была начальником филиала центра социальных выплат в Нижневартовске, а в конце 2019 года претендовала на должность директора департамента соцразвития ХМАО.
Подписывайтесь на URA.RU в