Челябинских единороссов проверяют на лояльность Бурматову

Первым из единороссов кампанию начал Владимир Бурматов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Челябинской области началось формирование штабов кандидатов-единороссов, собирающихся баллотироваться в Госдуму в 2021 году по одномандатным округам. Об этом сообщил URA.RU источник в «Единой России». Начали с Металлургического округа, по которому выдвигается действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Сейчас завершилась сверка позиций по Металлургическому округу. На связь с руководителями местных политсоветов „Единой России“ включенными выходили вице-губернатор Векшин и Бурматов, оба по видеосвязи. Спрашивали, кто может работать в избирательном штабе — и готовы ли они Бурматова поддержать, какие есть предложения и, возможно, претензии к Бурматову», — сообщил собеседник URA.RU.

По словам инсайдера, никаких спорных вопросов при этом не возникло. «В январе такую же работу предстоит провести в Магнитогорском одномандатном округе, где будет баллотироваться тоже действующий депутат Виталий Бахметьев. Бурматов и Бахметьев согласованы для перевыборов на всех уровнях. В других округах такая работа начнется, когда будут согласованы кандидаты», — пояснил источник.

«Подготовка к выборам в Госдуму идет согласно плану», — ответил на соответствующий вопрос URA.RU вице-губернатор Анатолий Векшин, занимающий также должность первого замсекретаря областного политсовета «ЕР». От иных комментариев он воздержался. «На прошлой неделе мы начали активную фазу предвыборной кампании. Можно сказать, что сейчас она в самом разгаре», — сказал URA.RU Бурматов. На вопрос о совещании с местными политсоветами он отвечать не стал.

В Челябинской области насчитывается пять одномандатных избирательных округов. Самыми конкурентными из них прогнозируются Златоустовский и Коркинский.