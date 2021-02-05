В соцсетях стали больше ругаться после введения запрета на мат

Введение запрета на нецензурную лексику не повлияло на лексикон в социальных сетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Количество публикаций, содержащих нецензурную лексику, выросло после вступления в силу поправок, направленных на борьбу с матом. Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии».

«1—2 февраля 2021 года в сетях „ВКонтакте“, „Одноклассники“, Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тысяч публикаций с использованием обсценной лексики», — пишет РБК. В первые будние дни февраля прошлого года — лишь 426,5 тысяч нецензурных выражений.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу в начале февраля 2021 года, напоминает «Национальная служба новостей». Теперь соцсети самостоятельно обязаны удалять публикации нецензурной лексикой. Часть российских интернет-пользователи призналась, что теперь не видит смысла в соцсетях. Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что нужно бороться с неправильным воспитанием, а не с его последствиями, передает агентство Nation News.