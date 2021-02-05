Политологи: почему команда Навального отказалась от протестов

С каждой несанкционированной акцией количество митингующих было бы все меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Команда Алексея Навального решила отказаться от дальнейшего проведения несанкционированных протестов в России, так как с каждой акцией количество митингующих бы уменьшалось. К такому выводу пришли политологи в беседе с URA.RU.

Ранее глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что не будет анонсировать новых акций протеста до весны. Он отметил, что «волну протеста нужно заканчивать на высокой точке», чтобы возможный спад протестов «не стал демотивацией и расстройством».

«Я думаю, это показатель того, что они понимают, что они на очередные митинги не соберут большое количество народа. Если придет человек 100-200, то, это вызовет огромное разочарование у всего того электората, который они пытаются психологически обрабатывать, и настраивать против действующий власти», — член Научного совета при Совбезе РФ, профессор МГУсказал Андрей Манойло. С этим мнением солидарен политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «Я думаю, что будет сложно [собрать столько же митингующих]», — объяснил политолог.

Политолог Аббас Галлямов в беседе с URA.RU заявил, что решение команды Навального верное и правильное. Однако, подчеркнул он, Волкову следовало бы по-другому представить эту новость электорату. «Форма заявления выбрана не очень удачная. Волкову надо было просто представить стратегию действий оппозиции на ближайшие полгода, не концентрируясь на факте отказа от митингов прямо сейчас. Тогда удалось бы избежать ощущения „слива протеста“», — высказался Галлямов. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин согласился, что с каждой новой акцией количество митингующих будет уменьшаться, поэтому Волков совершил грамотный шаг.

23, 31 января и 2 февраля в городах России прошли массовые незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок блогера Алексея Навального реальным. В колонии он проведет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом. Песков заявил, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность, однако действия полиции по пресечению таких акций оправданны, пишет RT.