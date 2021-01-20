Адвокат раскрыл, чем займется Сергий в одиночной камере СИЗО

Сергий закончил голодовку, его состояние улучшилось, рассказал Павел Бабиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Бывший схиигумен Сергий (Романов) получил в СИЗО сотни писем от своих сторонников со всей России. Он намеревается написать ответ на каждое. Об этом URA.RU рассказал адвокат экс-священника Павел Бабиков.

«Он находится в одиночной камере СИЗО „Матросская тишина“. Туда ему пришло 740 писем от людей со всей России. Обещал ответить каждому», — рассказал агентству Бабиков.

Самочувствие Сергия улучшилось после того, как он начал есть, прекратив голодовку, отметил адвокат. По словам Бабикова, сегодня старца должны были допросить, однако этого не случилось. Бывший схиигумен и его защитник ознакомились только с результатами одной экспертизы.

Сергий был арестован на два месяца в конце декабря, его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду. Силовики забирали его ночью из Среднеуральского женского монастыря и доставили в Москву. Сначала его поместили на карантин в СИЗО №7, позже перевезли в «Матросскую тишину».