В Госдуме хотят поднять прожиточный минимум почти в три раза

Сергей Миронов уверен, что нынешнего размера прожиточного минимума не хватает на оплату основных расходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Объединенная партия (партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России») будет добиваться повышения прожиточного минимума до уровня выше 31 тысячи рублей. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

«Чиновникам очень удобно бороться с бедностью, определив ее черту на уровне 11 — 12 тысяч рублей, хотя эта сумма не гарантирует даже элементарного физического выживания, не говоря об оплате коммунальных услуг, связи, транспорта, покупке лекарств и одежды», — приводит его слова пресс-служба (релиз имеется в распоряжении URA.RU) председателя «Справедливой России». В партии напомнили, что ранее рассчитывали стоимость месячной потребительской корзины на уровне 31 тысячи рублей и их выводы поддержали эксперты РАН.

Политик отметил, что исходя из размера прожиточного минимума ведется расчет пособий и выплат. Минимальная сумма, которую получают россияне должна покрывать помимо продуктов, все обязательные платежи, непродовольственные товары и услуги, сказал лидер эсеров.

Прожиточный минимум на душу населения в Москве составляет в 2021 году 18 029 рублей, передает телеканал 360. В целом по России он равен 11 653 рублям. Общероссийский прожиточный минимум вырос на 2 342 рубля.