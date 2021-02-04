Жительница общежития «УНИМО-80» засняла на видео провисший от воды потолок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) жильцы общежития «УНИМО-80» БПО Тарасовского месторождения бьют тревогу в социальных сетях. Потолок сильно прогнулся и может обвалиться, с него бежит вода, а управляющая компания не реагирует на жалобы.

«2 микр,58 дом,1 подъезд,1 этаж. Неоднократно обращались в упр. компанию „Уютный город“. Разводят руками, не обращают на нас никакого внимания. Бьем тревогу, может упасть потолок, он очень обвис, страшно подумать, что может произойти», — сообщила Анастасия Кергерт в городской группе во «ВКонтакте».

Ямальцы утверждают, что уже восемь лет они безуспешно обращаются в управляющую компанию. «Я живу в этом же общежитии и подтверждаю, что проблема эта на 1 этаже началась в 2012 году, когда нас после пожара заселили обратно. И все эти восемь лет все жильцы подъезда обращались в УК. Но все эти восемь лет никто практически не шевелился», — комментирует Яна Северная.

В управляющей компании «Уютный город» агентство попросили перезвонить, а после не отвечали на звонки. Однако в социальных сетях на проблему откликнулась мэрия города. «Проблему зафиксировали. В ближайшее время по указанному адресу выедут специалисты управляющей компании для детального изучения ситуации и устранения причин», — ответила администрация Губкинского.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме жители жалуются на цветущую плесень и сырые стены в новых домах. Управляющая компания заявила, что жалобы от жильцов не поступали.