02 февраля 2021
01 февраля 2021

В квартирах нового микрорайона ЯНАО цветет плесень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, город надым, бульвар стрежова
Дом на Олимпийской, 6 был сдан в эксплуатацию в 2019 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В новостройках Надыма появилась цветущая плесень. Жители в социальных сетях жалуются, что в новых домах микрорайона Олимпийский сырые стены и плесневые грибы.

«Вот как у нас в квартире. Олимпийский. Вода и плесень», — написал в социальной сети «ВКонтакте» надымчанин, пожелавший остаться анонимным. Номер дома автор публикации не упомянул.

Некоторые жители микрорайона Олимпийский ответили, что тоже столкнулись с такой проблемой. По их мнению, от плесени страдают новые постройки микрорайона. «Да по-любому 6-й дом», — комментирует Вадим Гугл. «Олимпийский, 5 тоже цветет плесенью», — жалуется Anastasia Koroleva.

В первых постройках микрорайона такой проблемы не наблюдают: «Не знаю, живу в Олимпийский, 1 доме уже 4-й год, на 9 этаже, у нас, слава богу, все нормально, уже не первую весну пережили, [ничего] не текло, плесени не было. Мне кажется, тут 1 и 3 дома еще как-то на совесть строили», — отвечает Дима Брлаков. «Олимпийский 2 нет ничего подобного», — добавила Галина Орлова.

В управляющей компании «КонсьержЪ» проверили наличие жалоб по адресу Олимпийский 5 после звонка URA.RU: «По адресу Олимпийский 5 за весь январь заявок на плесень нет», — сообщает диспетчер компании. В управляющую компанию, обслуживающую 6 дом «Янтарное», направлен официальный запрос. Также застройщику микрорайона Олимпийский «Запсибгазпром» отправлена просьба прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в общежитии из-за морозов стены покрылись льдом, вся сантехника промерзла. Прокуратура проверила общежитие после публикации URA.RU и установила, что управляющая компания нарушала требования законодательства.

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Сырые стены и плесень в квартире микрорайона Олимпийский
фото: социальная сеть «ВКонтакте»
Плесень на стенах квартиры в микрорайоне Олимпийский
фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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