В новостройках Надыма появилась цветущая плесень. Жители в социальных сетях жалуются, что в новых домах микрорайона Олимпийский сырые стены и плесневые грибы.
«Вот как у нас в квартире. Олимпийский. Вода и плесень», — написал в социальной сети «ВКонтакте» надымчанин, пожелавший остаться анонимным. Номер дома автор публикации не упомянул.
Некоторые жители микрорайона Олимпийский ответили, что тоже столкнулись с такой проблемой. По их мнению, от плесени страдают новые постройки микрорайона. «Да по-любому 6-й дом», — комментирует Вадим Гугл. «Олимпийский, 5 тоже цветет плесенью», — жалуется Anastasia Koroleva.
В первых постройках микрорайона такой проблемы не наблюдают: «Не знаю, живу в Олимпийский, 1 доме уже 4-й год, на 9 этаже, у нас, слава богу, все нормально, уже не первую весну пережили, [ничего] не текло, плесени не было. Мне кажется, тут 1 и 3 дома еще как-то на совесть строили», — отвечает Дима Брлаков. «Олимпийский 2 нет ничего подобного», — добавила Галина Орлова.
В управляющей компании «КонсьержЪ» проверили наличие жалоб по адресу Олимпийский 5 после звонка URA.RU: «По адресу Олимпийский 5 за весь январь заявок на плесень нет», — сообщает диспетчер компании. В управляющую компанию, обслуживающую 6 дом «Янтарное», направлен официальный запрос. Также застройщику микрорайона Олимпийский «Запсибгазпром» отправлена просьба прокомментировать ситуацию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде в общежитии из-за морозов стены покрылись льдом, вся сантехника промерзла. Прокуратура проверила общежитие после публикации URA.RU и установила, что управляющая компания нарушала требования законодательства.
Подписывайтесь на URA.RU в