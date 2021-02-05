Сын Кобзона регистрирует товарный знак. Он будет продавать вино «Вдова Кобзона»

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Полки с алкоголем. Курган, вино, алкогольная продукция, алкоголь
Товарный знак будет использоваться для вина и других алкогольных напитков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон». Новый бренд он регистрирует по 33 классу Международной классификации товаров и услуг для алкогольной продукции, за исключением пива.

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности товарный знак можно использовать для широкого перечня напитков, например, для вина, бренди, водки, ликера, рома и сакэ. Заявку уже приняли к рассмотрению и удостоверились в соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса.

Иосиф Кобзон скончался в августе 2018 года, пишет «Национальная служба новостей». Врач артиста рассказал, что он умер из-за рака, с которым боролся 15 лет. После смерти артиста вдова Нелли призналась, что он ей изменял.

Сын артиста решил использовать в качестве товарного знака «Вдова Кобзон»
Скрин сайта Федерального института промышленной собственности

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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