Товарный знак будет использоваться для вина и других алкогольных напитков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон». Новый бренд он регистрирует по 33 классу Международной классификации товаров и услуг для алкогольной продукции, за исключением пива.

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности товарный знак можно использовать для широкого перечня напитков, например, для вина, бренди, водки, ликера, рома и сакэ. Заявку уже приняли к рассмотрению и удостоверились в соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса.

Иосиф Кобзон скончался в августе 2018 года, пишет «Национальная служба новостей». Врач артиста рассказал, что он умер из-за рака, с которым боролся 15 лет. После смерти артиста вдова Нелли призналась, что он ей изменял.

Сын артиста решил использовать в качестве товарного знака «Вдова Кобзон» Скрин сайта Федерального института промышленной собственности