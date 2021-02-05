Сын певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон». Новый бренд он регистрирует по 33 классу Международной классификации товаров и услуг для алкогольной продукции, за исключением пива.
По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности товарный знак можно использовать для широкого перечня напитков, например, для вина, бренди, водки, ликера, рома и сакэ. Заявку уже приняли к рассмотрению и удостоверились в соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса.
Иосиф Кобзон скончался в августе 2018 года, пишет «Национальная служба новостей». Врач артиста рассказал, что он умер из-за рака, с которым боролся 15 лет. После смерти артиста вдова Нелли призналась, что он ей изменял.
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