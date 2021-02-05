В России перенесли перепись населения

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Развернутый флаг России в Историческом сквере. Екатеринбург, семья, триколор, флаг россии, россияне
Считать население РФ будут в сентябре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России переносится федеральная перепись населения. Она пройдет в сентябре 2021 года.

«Всероссийская перепись переносится на сентябрь», — пишет РИА «Новости». Перепись должна была проходить в апреле текущего года.

Изначально перепись россиян должна была проводиться в октябре 2020 года, однако ее перенесли из-за пандемии. Позднее Росстат сообщил о рекордном сокращении населения в 2020 году — число россиян уменьшилось на 500 тысяч человек, что стало максимумом с 2005 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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