В России перенесли перепись населения

Считать население РФ будут в сентябре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России переносится федеральная перепись населения. Она пройдет в сентябре 2021 года.

«Всероссийская перепись переносится на сентябрь», — пишет РИА «Новости». Перепись должна была проходить в апреле текущего года.

Изначально перепись россиян должна была проводиться в октябре 2020 года, однако ее перенесли из-за пандемии. Позднее Росстат сообщил о рекордном сокращении населения в 2020 году — число россиян уменьшилось на 500 тысяч человек, что стало максимумом с 2005 года.