В Кургане больница и школа остались без воды

В нескольких организациях и домах Кургана отключили 5 февраля холодную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии 5 февраля без холодной воды остались несколько домов, школа № 9 и Центр СПИД. Об этом сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без ХВС: пос. Механический,2 (Центр СПИД), 4, 15; ул. Дзерджинского,3 (школа №9)», — указано в сообщении. Также холодной воды нет в домах по адресам: ул. Зайцева, 85, ул. Рабоче-Крестьянская, 14, ул. Чапаева, 21 и в теплопункте №81.

Отключение воды связано с устранением аварии на сетях водопровода (ул. Зайцева, 85). На месте работает бригада компании.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за плохого состояния сетей. В городе 96% канализационных и 75% водопроводных сетей являются изношенными. «Водный Союз» планирует в 2021 году потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.