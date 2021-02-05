Билли Айлиш рассказала, как придумала клип на Therefore I Am

Билли Айлиш не могла придумать идею для клипа на трек Therefore I Am Фото: Instagram Билли Айлиш

Певица Билли Айлиш решила снять клип в пустом торговом центре для трека Therefore I Am, когда сидела в кофейне Starbucks со своим продюсером и не могла придумать идею для ролика. Сам клип снимался на iPhone ее матери. Об этом фанатам рассказали в ролике о съемках клипах, опубликованном на канале Айлиш в YouTube.

«Мы потратили целый день, ломая голову, чтобы придумать идею для клипа и никто не знал, что нужно делать. [В какой-то момент] мы сидели в Starbucks и решили „А что, если снять это в торговом центре?“», — приводятся слова Айлиш в видео. Ролик снимали во время карантина в торговом центре «Глендейл Галлерия» в Калифорнии.

Артистка несколько раз приходила в торговый центр перед съемками и показывала команде, каким хочет видеть будущий клип. Айлиш сама выступила сценаристом и режиссером, а мужской голос, который кричит на певицу в конце клипа, на самом деле принадлежит ее личному охраннику.

Релиз песни Therefore I Am и клипа к треку состоялся в середине ноября 2020 года. С тех пор клип набрал более 121 миллиона просмотров на YouTube. До этого Билли Айлиш попала в «Книгу рекордов Гиннеса-2021» как самый молодой артист, выигравший «большую четверку» премии Грэмми, как обладатель самого транслируемого альбома на Spotify и как самый молодой человек, записавший саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде.