Билли Айлиш дважды вошла в «Книгу рекордов Гиннесса 2021»

Исполнительница уже попадала в «Книгу рекордов Гиннеса 2020» Фото: instagram-аккаунт Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш второй раз попала в «Книгу рекордов Гиннесса 2021». Об этом сообщается в официальном twitter-аккаунте Всемирной книги рекордов.

«Поздравления Билли Айлиш! Она фигурирует в „Книге рекордов Гиннесса 2021“ как самый молодой артист, выигравший „большую четверку“ премии Грэмми, имеет самый транслируемый альбом на Spotify и является самым молодым человеком, записавшим саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде», — сообщили в соцсети.

Билли Айлиш выпустила клип на песню «No Time To Die», которая стала саундтреком к новому фильму про Джеймса Бонда. «Не время умирать» стал юбилейным фильмом в серии про Джеймса Бонда. Главную роль в пятый раз сыграл Дэниэл Крейг. Российская премьера ленты запланирована на 19 ноября 2020 года.

«Большая четверка» премии Грэмми включает победы в номинациях альбом года, запись и песня года, лучший новый артист. Ранее Билли Айлиш, она попала в «Книгу рекордов Гиннесса 2020» как самая молодая исполнительница, чей альбом держится в музыкальных чартах дольше всех. Певица получила награду за то, что ее первый альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», который вышел в марте этого года и смог удержаться на первом месте в Billboard 114 дней. Ранее рекорд принадлежал Аврил Лавин. Ее альбом «Let Go» в 2003 году удерживал верхнюю строчку чарта Великобритании 165 дней подряд.