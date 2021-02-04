«Сима-ленд» предупредили из-за акции в поддержку Путина

Массовые акции организаторы обязаны согласовывать, предупредили в МОБ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компании «Сима-ленд» вынесли предупреждение из-за массовой акции, которая прошла во время съемок клипа в поддержку президента Владимира Путина возле здания компании. Документ, который подписал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, оказался в распоряжении редакции.

«В соответствии со статьей 7 Федерального закона РФ от 19 июня 2004 года №54 уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия», — говорится в документе. Топ-менеджменту компании впредь предложили руководствоваться нормами действующего законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, сто сотрудники «Сима-Ленд» сняли второй ролик с в поддержку Путина. Про первую акцию компании написали не только российские региональные и федеральные СМИ, но и иностранные издания.