04 февраля 2021

«Сима-ленд» предупредили из-за акции в поддержку Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Всероссийская акция
Массовые акции организаторы обязаны согласовывать, предупредили в МОБ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компании «Сима-ленд» вынесли предупреждение из-за массовой акции, которая прошла во время съемок клипа в поддержку президента Владимира Путина возле здания компании. Документ, который подписал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, оказался в распоряжении редакции.

«В соответствии со статьей 7 Федерального закона РФ от 19 июня 2004 года №54 уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия», — говорится в документе. Топ-менеджменту компании впредь предложили руководствоваться нормами действующего законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, сто сотрудники «Сима-Ленд» сняли второй ролик с в поддержку Путина. Про первую акцию компании написали не только российские региональные и федеральные СМИ, но и иностранные издания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...