Губернаторы будут соревноваться за место в новом рейтинге регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральному центру летом 2021 года представят новый рейтинг регионов, посвященный созданию качественной жизни граждан. В пресс-службе «Агентства стратегических инициатив» (АСИ), работающего над проектом, сообщили URA.RU, что в пилотном режиме структура уже сопоставила данные по 38 территориям, а к середине года презентует информацию по всем 85 субъектам.

«Методология рейтинга сформирована таким образом, чтобы он мотивировал региональные управленческие команды улучшать качество жизни граждан с целью повышения их приверженности населенному пункту и региону, где они проживают», — сказали URA.RU в АСИ. Площадка презентации рейтинга еще не определена.

АСИ составляет новый рейтинг, заручившись поддержкой президента РФ Владимира Путина. Последние шесть лет агентство выпускало рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. По нему федеральная власть оценивала, как губернаторы справляются со снижением административной нагрузки на бизнес после кризиса 2014 года. К примеру, показатели влияли на решения Минфина РФ об объемах поддержки того или иного региона, отметил политолог Петр Кирьян.

По его мнению, бороться за лидирующие позиции в новом рейтинге губернаторам будет сложнее. Для решения некоторых социальных проблем, например, очередей в больницах, нужны дополнительные средства, объяснил Кирьян. Результаты рейтинга будут отражаться на уровне лояльности АП к губернаторам, поэтому для них это новый вызов, согласился политолог Алексей Рощин. «Понятно, что высокое качество жизни достигается за счет больших средств. Но для некоторых субъектов ямочный ремонт — это уже верх благоустройства», — сказал Рощин. Как сообщало URA.RU, социальная повестка приобрела особую значимость для президента Путина.