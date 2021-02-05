Должникам из Тюменской и Курганской областей начислят пени

В счетах, которые должники получат в феврале, отдельным блоком будут отражены пени Компания «Восток»

В феврале юридические лица — клиенты энергосбытовой компании «Восток», несвоевременно оплачивающие электроэнергию и коммунальные услуги, в том числе услугу по обращению с ТКО (только Тюменская область), получат счета с начислениями пеней за просрочку платежей. Пени будут начислены должникам юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — владельцам нежилых помещений, в том числе даже по тем договорам, которые на данный момент расторгнуты.

По всем услугам, кроме электроэнергии, пени будут начислены впервые. Пени по договорам энергоснабжения начисляются должникам с октября 2020 г.

Напомним, АО «ЭК «Восток» на территории Тюменской области является агентом АО «СУЭНКО» и ООО «Тюменское экологическое объединение», на территории Курганской области — ПАО «Курганская генерирующая компания», АО «Водный союз», ОАО «Современные коммунальные системы», ООО «Шадринские тепловые сети».

«Работа с неплательщиками — юридическими лицами ужесточена в связи со снижением платежной дисциплины потребителей. Востоком организован автоматизированный процесс расчёта, выставления и последующего взыскания пеней с клиентов — юридических лиц за просрочку оплаты электроэнергии и коммунальных услуг, в том числе услуги по обращению с ТКО (только Тюменская область)», — пояснили в пресс-службе компании. Теперь пени будут выставляться ежемесячно. В случае неоплаты пени будут взысканы через суд.

В счетах, которые клиенты получат в феврале, пени будут отражены отдельным блоком. Они будут рассчитаны с учетом действующей на сегодняшний день ключевой ставки ЦБ РФ, которая за последние несколько лет является минимальной. Таким образом, если начисленные пени по выставленным документам будут оплачены юридическими лицами до обращения энергетиков в суд, то ключевая ставка будет применяться минимальная.