Алексей Навальный проходит в суде по делу о клевете на ветерана (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Оскорбление Алексеем Навальным ветерана ВОВ похоже на оправдание фашизма. Поэтому важна реакция российского общества на происходящее. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат Александр Зорин.

«Оскорбление ветерана это явная паррарель оправданию фашизма. Навальный на суде окончательно показал, что является либеральным фашистом. Здесь важен общественный резонанс — чтобы общество видело, что происходит. А происходит попытка потушить Вечный огонь в сердцах потомках победителей», — сказал URA.RU Зорин.

Поведение Навального на суде являются провокацией, он выполняет определённую роль, считает Зорин. «Посмотрите на поведение — не извинился, не покаялся. Вместо этого позволял себе нескончаемое хамство и делал все, чтобы его удалили с заседания до окончания прений. Чтобы потом вместе с иностранцами говорить, что его судили без его присутствия. Провокация не удалась. Не случайно мы видим на судах представителей иностранных посольств — Навальный солидаризируется с другими государствами, чтобы стереть из памяти людей роль России в победе над фашистами», — уверен Зорин.

С ним согласился сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Сергей Макаров. По его мнению, Навальный четко следует определённому плану. «Стало еще очевиднее, что Навальный работает на западные спецслужбы. Он получает деньги и прекрасно понимает, что делает. В течение многих лет работает против своей страны и остается безнаказанным», — заявил Макаров.

Инцидент с клеветой, в которой обвиняют Навального случился летом. Комментируя ролик о поправках в Конституцию РФ, Навальный назвал его участников «продажными холуями». Среди снявшихся в видео был ветеран Игнат Артеменко. Внук ветерана Игорь Колесников предъявлял к Навальному претензии. 5 февраля прошло судебное заседание, на котором Колесников заявил, что он и его дед не писали на Навального заявление, хотя другой свидетель говорил об обратном. После этого суд перенесли на 12 февраля.

История с Артеменко — не первый случай, когда Навальный или его сторонники были замешаны в скандале с ВОВ. В 2017 году глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков в фотошопе изменил фотографии монумента «Родина-мать», раскрасив их зеленкой. Весной 2020 несколько человек, подписанных на группы штабов Навального, выложили на сайт движения «Бессмертный полк» фотографии нацистских преступников.