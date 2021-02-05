Адвокат Фургала рассказал о 75 томах уголовного дела губернатора

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
СК завершил следственные действия по делу Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Материалы уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала составляют 75 томов. Об этом журналистам заявил адвокат Михаил Карапетян.

«Сергей Иванович сегодня был уведомлён об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. И с понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов», — передает слова юриста ТАСС.

По версии следствия, Сергей Фургал организовал преступную группу, которая в 2004—2005-х годах совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Это было сделано с целью расширения бизнеса Фургала, который открыл новые пункты по приему металлолома в Амурской области и занялся устранением конкурентов, считают следователи. 3 февраля СК предъявил Фургалу окончательное обвинение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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