Чего ждать от нового лидера курганских единороссов

Источники: кадровая ротация начнется с муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган. , конференция единой россии, ер
В стане единороссов начнется кадровая ротация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Смена лидера курганской «Единой России» с Евгения Кафеева, который возглавляет отделение с декабря 2016 года, на депутата Госдумы Александра Ильтякова повлечет за собой обновление команды. Источники URA.RU убеждены, что ротация начнется с муниципалитетов, а одной из главных задач нового руководителя станет работа над рейтингом партии перед выборами в сентябре.

Государственная Дума. Москва
Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если реготделение возглавит Ильтяков, то он, вероятно, начнет с общей ревизии того, как работает партийный аппарат, особенно в районах. Ему в кратчайшие сроки надо будет дать результат на выборах, что потребует решительных мер. «Начнет он с личного знакомства с людьми. Объедет районы, чтобы посмотреть, как все устроено», — уверен инсайдер из числа политиков. При этом по кадровому составу резких решений в процессе формирования команды не будет. Прежде чем менять сотрудников в муниципалитетах, он оценит перспективных.

«У него не будет задачи фронтально заменять всех. Он будет менять точечно в процессе вхождения в работу», — добавил другой политик.

Кадровая ротация в партии необходима, уверен сенатор от Курганской области Сергей Муратов. Он не исключил, что Ильтяков проведет замену в руководстве. «Ситуация давно назрела по кадровым вопросам в том числе в политсовете. Чистку Ильтяков проведет смело», — поделился Муратов. Сенатор также уверен, что на рейтинг партии положительно сработает само назначение Ильтякова на пост лидера единороссов.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии "Энергия развития". Курган
Александр Ильтяков (слева) пойдет на выборы в Госдуму по одномандатному округу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначение Ильтякова, считает еще один политик, снизит риски внутрипартийных конфликтов перед выборами в Госдуму. «Кого бы партия не рекомендовала в качестве претендента-списочника в депутаты Госдумы от региона, Ильтяков со всеми сработается. Тем более это, по всей вероятности, будет некое консолидированное решение губернатора Вадима Шумкова, к мнению которого он прислушивается, и [депутата Госдумы] Ивана Квитки, который транслирует позицию [cекретаря генсовета ЕР] Андрея Турчака», — рассказал источник.

Один из инсайдеров уверен, что замена Кафеева на Ильтякова не оправдана.

«Ильтяков находится в Москве в основном. Кто будет здесь руководить партией во время его отсутствия — вопрос. На этом посту нужен человек местный, у которого будет время заниматься ЕР», — считает политик.

Сложности назначения он видит и в том, что Ильтяков идет на выборы по одномандатному округу. А избирательная кампания так же требует времени и сил. «Поэтому не считаю, что Ильтяков лучше справится, чем Кафеев», — сказал инсайдер.

Встреча представителей ЦИК с Курганскими представителями избирательных комиссий. Курган
Евгений Кафеев может ненадолго уйти из политики в бизнес
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным источника из политической тусовки региона, курганским единороссам поставлена задача для получения депутатского мандата в Госдуму по спискам получить поддержку 200 тысяч избирателей (30% электората). На последних выборах в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» в Курганской области получила поддержку 42% избирателей, то есть из более 300 тысяч проголосовавших 126 тысяч человек отдали свои голоса ЕР.

«Когда встает вопрос — заслуживает ли Курганская область мандат, надо приблизиться к этой цифре [200 тысяч человек]. И тогда кандидат, представленный Курганской областью, может быть заведен в Госдуму. А если будет 100 или 110 тысяч далеко не факт, что мандат отдадут, потому что в тюменской матрешке [с которой Курганскую область объединяют в округ ЕР] численная поддержка может оказаться больше», — поделился источник. Другой уточнил, что Ильтякову как раз и предстоит работать над рейтингом партии, чтобы избиратели пошли голосовать за нее.

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Нынешний лидер курганских единороссов Евгений Кафеев пояснил агентству, что ничего не слышал о готовящихся кадровых перестановках. Инсайдеры считают, что в случае отставки Кафеева тот сосредоточится на бизнесе. «Сам Кафеев устал от этой работы и напрягов. Если он уйдет, то, вероятно, временно пропадет с политической сцены. Но в дальнейшем обязательно появится на горизонте. Он прекрасно провел выборы в облдуму (в сентябре 2020 года, — прим.ред.)», — поделился источник.

Ильтяков в разговоре с URA.RU отметил, что ему ничего не известно о замене лидера единороссов. Есть лишь приглашение губернатора в понедельник принять участие в совещании с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, которое пройдет в Кургане.

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