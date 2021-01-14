Чего ждать от нового лидера курганских единороссов

В стане единороссов начнется кадровая ротация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Смена лидера курганской «Единой России» с Евгения Кафеева, который возглавляет отделение с декабря 2016 года, на депутата Госдумы Александра Ильтякова повлечет за собой обновление команды. Источники URA.RU убеждены, что ротация начнется с муниципалитетов, а одной из главных задач нового руководителя станет работа над рейтингом партии перед выборами в сентябре.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если реготделение возглавит Ильтяков, то он, вероятно, начнет с общей ревизии того, как работает партийный аппарат, особенно в районах. Ему в кратчайшие сроки надо будет дать результат на выборах, что потребует решительных мер. «Начнет он с личного знакомства с людьми. Объедет районы, чтобы посмотреть, как все устроено», — уверен инсайдер из числа политиков. При этом по кадровому составу резких решений в процессе формирования команды не будет. Прежде чем менять сотрудников в муниципалитетах, он оценит перспективных.

«У него не будет задачи фронтально заменять всех. Он будет менять точечно в процессе вхождения в работу», — добавил другой политик.

Кадровая ротация в партии необходима, уверен сенатор от Курганской области Сергей Муратов. Он не исключил, что Ильтяков проведет замену в руководстве. «Ситуация давно назрела по кадровым вопросам в том числе в политсовете. Чистку Ильтяков проведет смело», — поделился Муратов. Сенатор также уверен, что на рейтинг партии положительно сработает само назначение Ильтякова на пост лидера единороссов.

Александр Ильтяков (слева) пойдет на выборы в Госдуму по одномандатному округу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначение Ильтякова, считает еще один политик, снизит риски внутрипартийных конфликтов перед выборами в Госдуму. «Кого бы партия не рекомендовала в качестве претендента-списочника в депутаты Госдумы от региона, Ильтяков со всеми сработается. Тем более это, по всей вероятности, будет некое консолидированное решение губернатора Вадима Шумкова, к мнению которого он прислушивается, и [депутата Госдумы] Ивана Квитки, который транслирует позицию [cекретаря генсовета ЕР] Андрея Турчака», — рассказал источник.

Один из инсайдеров уверен, что замена Кафеева на Ильтякова не оправдана.

«Ильтяков находится в Москве в основном. Кто будет здесь руководить партией во время его отсутствия — вопрос. На этом посту нужен человек местный, у которого будет время заниматься ЕР», — считает политик.

Сложности назначения он видит и в том, что Ильтяков идет на выборы по одномандатному округу. А избирательная кампания так же требует времени и сил. «Поэтому не считаю, что Ильтяков лучше справится, чем Кафеев», — сказал инсайдер.

Евгений Кафеев может ненадолго уйти из политики в бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным источника из политической тусовки региона, курганским единороссам поставлена задача для получения депутатского мандата в Госдуму по спискам получить поддержку 200 тысяч избирателей (30% электората). На последних выборах в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» в Курганской области получила поддержку 42% избирателей, то есть из более 300 тысяч проголосовавших 126 тысяч человек отдали свои голоса ЕР.

«Когда встает вопрос — заслуживает ли Курганская область мандат, надо приблизиться к этой цифре [200 тысяч человек]. И тогда кандидат, представленный Курганской областью, может быть заведен в Госдуму. А если будет 100 или 110 тысяч далеко не факт, что мандат отдадут, потому что в тюменской матрешке [с которой Курганскую область объединяют в округ ЕР] численная поддержка может оказаться больше», — поделился источник. Другой уточнил, что Ильтякову как раз и предстоит работать над рейтингом партии, чтобы избиратели пошли голосовать за нее.

Нынешний лидер курганских единороссов Евгений Кафеев пояснил агентству, что ничего не слышал о готовящихся кадровых перестановках. Инсайдеры считают, что в случае отставки Кафеева тот сосредоточится на бизнесе. «Сам Кафеев устал от этой работы и напрягов. Если он уйдет, то, вероятно, временно пропадет с политической сцены. Но в дальнейшем обязательно появится на горизонте. Он прекрасно провел выборы в облдуму (в сентябре 2020 года, — прим.ред.)», — поделился источник.

Ильтяков в разговоре с URA.RU отметил, что ему ничего не известно о замене лидера единороссов. Есть лишь приглашение губернатора в понедельник принять участие в совещании с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым, которое пройдет в Кургане.