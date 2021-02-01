Александр Ильтяков стал членом «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков стал членом «Единой России». Партбилет ему вручил секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев. Теперь у Ильтякова нет препятствий стать новым руководителем курганских единороссов.

«На конференции Частоозерского местного отделения партии секретарь Евгений Кафеев вручил партийный билет новому члену „Единой России“. Им стал депутат Государственной думы Александр Ильтяков», — сообщает пресс-служба реготделения партии. Помимо этого, на местной конференции частоозерские партийцы подвели итоги работы за 2020 год и выбрали делегатов на региональную партийную конференцию, которая запланирована на 6 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 февраля на региональной конференции единороссы могут выбрать нового секретаря. Основным кандидатом на этот пост считают Ильтякова. Однако возглавить курганское отделение «ЕР» ему мешало отсутствие партбилета: депутат Госдумы был сторонником партии, но не был ее членом.

Сам Ильтяков заявлял URA.RU, что планирует 6 февраля присутствовать на конференции, но ему неизвестно о выборах нового лидера курганских единороссов. «Пока могу сообщить, что принял решение войти в партию, чтобы выразить поддержку лидеру страны», — уточнял Ильтяков.

Партбилет Александру Ильтякову (справа) вручил Евгений Кафеев (слева) Фото: пресс-служба курганского регионального отделения «Единой России»