Дмитрий Махонин намерен познакомиться с новым главой Александровска после его избрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит протестный Александровск, который почти два года живет без главы. Об этом он заявил в ходе онлайн эфира, прошедшего во «Вконтакте». Ситуацию, сложившуюся в территории, Махонин назвал «достаточно печальной» и заверил, что власти внимательно за ней наблюдают.

«Я хочу в Александровск приехать в ближайшее время, как только будет выбран глава, потому что надо понимать, с кем предстоит работать», — отметил Махонин. Он выразил уверенность, что новый руководитель округа будет избран в ближайшее время: «Для этого есть все юридические основания». Махонин также добавил, что когда краевые власти стали разбираться в проблеме, сложившейся в территории, «вскрылось много околокоррупционных моментов».

«Например, здание, где располагается городская дума, охраняет организация, аффилированная людям, которые участвовали в руководстве этой территории. Причем в ее уставной деятельности даже нет функции охранной организации», — пояснил глава Прикамья. Махонин сказал, что приедет в Александровск, как только будет избран новый глава, «для того чтобы понять, с кем предстоит работать».

Александровский округ почти два года живет без главы местного самоуправления. Затянувшийся политический кризис в округе, стал причиной недовольства местных жителей. Они потребовали от депутатов сложения полномочий. Стихийный протест перешел в потасовку. Ранее для оценки ситуации в мятежную территорию прибыл политический десант от ревизоров губернатора края.

Прямой эфир Махонина длился чуть более часа. За это время глава региона, в частности, ответил на вопросы, касающиеся социальной сферы, здравоохранения, проблем обманутых дольщиков, а также подвел небольшой итог году своей работы на посту губернатора.