Новый лидер курганских единороссов раскрыл свои ближайшие планы

Александр Ильтяков планирует в ближайшее время объехать всю Курганскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков в ближайшее время объедет весь регион. Об этом он рассказал после завершения конференции, на которой его избрали руководителем курганских единороссов.

«В ближайшее время намерен проехать по всей Курганской области, встретиться со всеми местными ячейками [партии], встретиться со всеми руководителями исполкомов, проговорить наши общие цели и задачи», — поделился Ильтяков. Дальнейшие решения он будет принимать, исходя из тех проблем, о которых он узнает в ходе поездки.

«Амбиции всегда есть, как у любого здравомыслящего человека, который любит свою страну, — сделать лучше, сделать сильнее, сделать крепче и работать на 100%», — подчеркнул Ильтяков. При этом он считает, что для начала нужно разобраться с функционалом и работой регионального отделения партии. «И аккуратно, без движений слона в посудной лавке будем разгребаться», — добавил Ильтяков.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков избран секретарем регионального отделения «Единой России» 6 февраля, сообщало ранее URA.RU. За несколько дней до этого он стал членом партии, партбилет ему вручал теперь уже бывший руководитель реготделения Евгений Кафеев. Сам Кафеев 6 февраля добровольно сложил с себя полномочия. Он получил должность заместителя руководителя Уральского межрегионального координационного совета «Единой России».