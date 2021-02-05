Пермский губернатор Махонин высказался по поводу разгона митинга

Глава Прикамья дал свою оценку разгону участников массовых акций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал свое отношение к несанкционированным акциям, прошедшим в Перми в поддержку Алексея Навального. Во время онлайн эфира, прошедшего в субботу во «Вконтакте», Махонин, в частности, дал оценку разгону участников митинга, отметив, что «незаконные массовые мероприятия не должны мешать жителям».

«Как юрист хочу ответить, что все массовые мероприятия должны проходить согласно действующему законодательству. Второе: те массовые мероприятия, которые проводятся незаконно, не должны мешать жителям, которые ездят по дорогам, ходят в магазин и так далее. И совершенно недопустимо, чтобы во время митингов происходила порча имущества. Ну, и конечно, я считаю неправильным вовлекать в эти мероприятия несовершеннолетних», — сказал Махонин.

Глава Прикамья также отметил, что вовлечь в несогласованные акции пытались и его несовершеннолетнего ребенка, «пытаясь на него воздействовать». Он назвал это «недопустимым».

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в регионе 23 и 31 января. Мероприятия не были согласованы с городскими властями. По разным оценкам, в общей сложности в митингах приняли участие несколько тысяч человек, десятки человек были задержаны. По итогам прошедших акций в суды Перми поступили десятки административных дел, а краевые власти начали выяснять, вовлекались ли в них несовершеннолетние жители региона.