Политологи: силовики изменили отношение к протестам в Перми

Пермские сотрудники МВД задерживали участников акции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Пермские сотрудники МВД стали действовать активнее и жестче, считают опрошенные URA.RU политологи. Отмечается, что в Перми во время несанкционированного митинга 31 января власть продемонстрировала отсутствие желания вступать в какие-либо переговоры с протестующими.

«Власть собралась и показала, что она — сила. Если 23 января для власти было полной неожиданностью то количество людей, вышедших в мороз, то за восемь дней произошло переосмысление и понимание, что время разговоров закончилось», — заявил URA.RU политолог Алексей Чусовитин. Так, например, участникам несогласованной акции сразу же перекрыли путь на Комсомольском проспекте, а самых активных участников стали задерживать. После этого колонна начала хаотично перемещаться по улицам, а силовики в это время разбивали участников шествия на небольшие группы и задерживали.

Доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что не припомнит столь активных действий сотрудников МВД в Перми во время каких-либо протестных акций последних десяти лет. «Я не могу оценить количество участников, но визуально сравнимо [с 23 января, когда вышло на улицы от 2 до 5 тысяч человек]. Может, чуть-чуть меньше, но людей на самом деле [вышло] больше, чем я думал», — добавляет Бедерсон.

Советник губернатора Пермского края — соучредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев полагает, что силовики действовали неоправданно жестко. «Это все проявилось в перекрытии улиц. И, судя по тому, что можно наблюдать, это не имело никакого отношения к обеспечению порядка и сохранению безопасности людей», — сообщил URA.RU Жебелев. При этом он и другие собеседники агентства отмечают, что пермские силовики вели себя максимально корректно и вежливо во время задержаний.

В частности, сотрудники МВД окружали определенную группу участников несанкционированной акции, предлагали им добровольной разойтись и только после этого приступали к задержаниям, отмечает корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. Также силовики даже во время перекрытия улиц старались пропускать пермяков с детьми и тех, кто явно не является участником акции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что не располагают комментариями для СМИ о числе участников несанкционированной акции и числе задержанных. По данным пермского штаба Навального, только в Дзержинском отделе полиции находится около 100 задержанных. Также людей, по данным штаба, доставили в Свердловский, Ленинский и Индустриальный отделы полиции.

Акции протеста (23 и 31 января), которые не пытались согласовать, начались по всей стране после задержания блогера Алекся Навального и публикации его фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Фильм на Youtube, по данным платформы, собрал более 103 млн просмотров (по альтернативным — три миллиона), а бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января признался, что дворец принадлежит ему и он планирует там открыть отель.