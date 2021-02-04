Дела за участие в митинге массово направляют в суды Перми

Пермские силовики 31 января активно задерживали участников несогласованного митинга Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В суды Перми за организацию и участие в несанкционированных митингах с 1 февраля поступил 35 административный материал. По данным ГАС «Правосудие», основная часть дел направлена в суды 4 февраля.

«Ленинский районный суд — 4 материала, Свердловский районный суд — 8 материалов, Дзержинский районный суд — 7 материалов», — сказано в картотеке суда. Все материалы, поступившие в суды 4 февраля, оформлены по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ до 40 часов или штраф — до 20 тысяч рублей.

5 февраля по состоянию на 13:30 в Дзержинский районный суд поступило четыре материала. Всего же с 1 февраля в суды края за участие и организацию несогласованного митинга направлено 35 материалов. В период с 23 по 31 января в суды региона за аналогичные правонарушения направлено 13 материалов.

Пермская полиция или региональные власти до сих пор не назвали число участников и число задержанных в несогласованной акции 31 января. По данным пермского штаба Навального в отделы полиции доставили от 300 до 380 человек. Во время аналогичной несогласованной акции 23 января в Перми общее число ее участников по различным оценкам составило от двух до пяти тысяч человек.

Поводом для проведения подобных акций по всей стране стал арест блогера Алексея Навального и публикация фильма про дом, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему и он планирует там открыть отель.