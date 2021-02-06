Зюганов: Тихоновская и Навальная работают на западные разведки

По мнению Зюганова, Тихоновская и Навальная обслуживают чужие разведки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад попытается сделать из супруги блогера Алексея Навального «вторую Светлану Тихановскую». Об этом заявил Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я не удивлюсь, если это будет так, потому что это давно отработанный нашими противниками пример. Привыкли нам навязывать своих героев… В общем, прием не нов сам по себе…», — передает слова Зюганова РИА «Новости». Политик отметил, что вместо того, чтобы заставить своих мужей служить державе и народу, они обслуживают чужие разведки.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жене блогера Алексея Навального Юлии. Она призвала супругу Навального бороться, последовать ее примеру и встать на место мужа.

Муж Светланы Тихановской Сергей был задержан 29 мая прошлого года после своего заявления о выдвижении на выборах президента республики. В настоящее время он ожидает суда. Мужа Юлии Навальной задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве после возвращения из Германии, где он находился с сентября 2020 года. Условно осужденный по делу «Ив Роше», он с декабря прошлого года находился в федеральном розыске за нарушения испытательного срока. Навального приговорили к 3,5 годам тюремного заключения.