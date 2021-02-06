МЧС предупредило челябинцев о сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ближайшее время в Челябинской области ожидается сильный ветер. Об этом жителей региона в SMS-рассылке предупредило МЧС.

«По данным ЦГМС: днем 8 февраля на территории Челябинской области местами ожидаются порывы ветра 16-21 м/с», — написало МЧС жителям региона около 15 часов дня по местному времени. На 6 и 7 февраля в Челябинской области объявляли штормовое предупреждение с усилением ветра до 25 метров в секунду.

Ранее научный руководитель и директор Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU заявил, что в ближайшую неделю сразу в несколько регионов России придут холода. По его словам, их можно будет ждать на Урале, а также в Поволжье и в Москве.