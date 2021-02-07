Театральные критики приравняли Серебренникова к Станиславскому

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Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Критики просят оставить Кирилла Серебренникова худруком «Гоголь-центра» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ассоциация театральных критиков приравняла режиссера Кирилла Серебренникова к его коллеге Константину Станиславскому. В связи с этим АТК попросила главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить режиссера худруком «Гоголь-центра». Текст обращения к Кибовскому АТК опубликовала на своей странице в Facebook.

АТК отмечает, что 25 февраля у Серебренникова истекает договор в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Ассоциация просит продлить документ. «„Гоголь-центр“ Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко. Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать: „Гоголь-центр“, созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра», — заявили в ассоциации театральных критиков.

По мнению критиков, «Гоголь-центр» Серебренникова также стоит в одном ряду с Театром Вахтангова и «Таганкой» Юрия Любимова. После потери создателей такие театры быстро теряют свое лицо, подчеркнули в АТК.

3 февраля сообщалось, что власти не собираются продлевать договор с Серебренниковым. Ранее режиссера обвиняли в мошенничестве с бюджетными средствами и создании преступной группировки. В 2019 году его признали виновным в краже 129 миллионов рублей и приговорили к условному сроку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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