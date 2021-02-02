Режиссер Серебренников лишится контракта с властями Москвы

Департамент культуры Москвы откажется продлевать контракт с режиссером, художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — сказал собеседник агентства. Сам Серебренников подтвердил, что контракт заканчивается в двадцатых числах февраля, однако подробности не раскрыл.
Ранее режиссера Серебренникова обвинили в создании преступной группировки из сотрудников «Седьмой студии» и мошенничестве с бюджетными деньгами. 26 июня 2019 года его и еще двоих человек признали виновными в хищении 129 миллионов рублей. Суд приговорил всех к условным срокам и потребовал выплатить компенсацию. В то же время, одну из соратниц Серебренникова освободили из зала суда. На ее показаниях строилось обвинение.
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