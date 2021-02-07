Эксперты обосновали причины резкого подорожания бензина

В Минэнерго обещают не допустить скачка цен на бензин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на бензин с начала года резко подскочили. Эксперты назвали четыре основных причины скачка цен на топливо. В Минэнерго уверяют, что цена на бензин по итогу 2021 года не превысит общей инфляции.

Основной причиной скачка цен на бензин называют рост цен на нефть. К началу года цена «черного золота» поднялась с 60 долларов, рассказали в компании Vygon Consulting «Комсомольской правде». Эксперты утверждают, что нефти стали больше продавать на внешний рынок из-за чего в стране образовался дефицит. «В итоге выросли сначала оптовые цены на бензин, а после этого стали расти и розничные цены», — отмечают собеседники газеты.

Второй причиной называют повышение акцизов на бензин с 1 января. Рост составил 4%. «И теперь продавцы топлива постепенно перекладывают бремя новых взносов в бюджет на простых автолюбителей. Это стандартная тактика», — добавляют эксперты. Они также подчеркивают, что по итогам прошлого года бензин дорожал не так сильно, как остальные товары и услуги: на 2,5% против 5%.

Еще одной причиной подорожания топлива называют локальный фактор. Из-за ремонта Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке горючее в регионы пришлось поставлять, в том числе, со складов Росрезерва.

В Минэнерго обещают, что по году цена на топливо будет меняться в рамках общей инфляции, и рост не превысит 4 — 5%. Этому будет помогать специальный демпфирующий механизм. Его суть в том, что государство держит баланс на рынке с помощью экспортных пошлин и дополнительных компенсаций тем, кто продает топливо внутри страны.