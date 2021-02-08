Кремль не должен самостоятельно создавать партии, поскольку это приводит к коррупции, сказал Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал партийную политику Кремля. Свое недовольство депутат выразил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По мнению Жириновского, Кремль не должен самостоятельно создавать партии, поскольку это может привести к коррупции. В пример он привел челябинского депутата Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки. «Почему все партии Кремля рухнули? Где „Наш дом“ Черномырдин? Где „Социалистическая партия“ Рыбкин? Где демократическая Россия? Все сверху и все рухнет. И сейчас вытаскивают „Справедливую Россию“ и тут же объявляют, что во фракции сидит самый крупный взяточник в истории человечества. Три миллиарда рублей хапнул депутат этот фракции. И таких там в Госдуме половина. И вот опять тянут какую-то партию. Сверху нельзя создавать общественные движения», — сказал Жириновский.

Политолог Илья Гращенков не согласен с Жириновским. В разговоре с URA.RU он заявил, что взяточничество никак не связано с партиями. «Жириновский не сам создал партию. Причем тут партии и коррупция? Тут с политикой это слабо связано. У нас в принципе нет ни одной партии, кроме коммунистической, которая бы имела четкую идеологию. Все остальные — технические инструменты для решения административных вопросов, поэтому, коррупция присутствует. Кремль просто создает базис (в марксисткой идеологии было такое), есть надстройка — политика, Кремль управляет надстройкой», — сказал Гращенков.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов доложил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России» первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко. По словам политика, переговорный процесс с другими партиями до выборов в Госдуму завершен.