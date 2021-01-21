В Госдуме раскрыли роль Кремля в объединении трех партий

Лидер «СР» Сергей Миронов доложил в Кремль о планах по объединению трех партий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов доложил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России» первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко. Об этом политик сообщил, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Я проинформировал Кириенко, что процесс [объединения] ведется, он в курсе. Но это наше решение, мы принимали его самостоятельно», — ответил Миронов, отвечая на вопрос было ли объединение трех партий инициировано Кремлем.

Политик добавил, что переговорный процесс с другими партиями до выборов в Госдуму завершен. «Вряд ли до единого дня голосования кто-то с нами объединится. Но думаю, что после 19 сентября объединительный процесс лево-патриотических сил продолжится», — подчеркнул глава эсеров.

Об объединении трех партий стало известно 20 января. Новая политсила сформировалась перед выборами в Госдуму, которые намечены на 19 сентября. Предполагается, что партия получит название «Справедливая Россия — За правду», а Миронов сохранит в новой структуре пост председателя.