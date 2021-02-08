Изменение климата приведет к большому количеству жертв Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После завершения пандемии коронавируса смертность будет только расти из-за изменения климата. Об этом заявил основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

«Одна из них — изменение климата. С каждым годом список погибших будет даже больше, чем мы имеем сейчас, во время пандемии», — рассказал Гейтс в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Veritasium». Помимо этой угрозы, есть еще одна, к которой, по мнению миллиардера, человечество не готово.

Он считает, что в мире возможен биотерроризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — отметил он.

Ранее предприниматель уже предупредил, что в будущем мир встретиться с пандемией, которая может быть в десять раз хуже пандемии коронавируса. Вирусолог Александр Чепурнов согласился с этим прогнозом, пишет телеканал 360. Телеведущий, врач Александр Мясников предположил, что количество летальных исходов при новой пандемии станет больше на 40%, сообщает « Утро.ру ».