В РФ предложили убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов

Султан Хамзаев считает, что крепкий алкоголь на полках магазинов является рекламой для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить продажу крепкого алкоголя в продуктовых магазинах. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах», — приводит RT текст письма Хамзаева. Он отметил, что напитки, в которых содержится более 15% алкоголя, должны продаваться в специализированных магазинах.

Хамзаев подчеркнул, что это необходимо из-за того, что стоящий на полках крепкий алкоголь является рекламой для детей, которые зашли в магазин за продуктами. Он считает, что спиртное занимает слишком большую площадь в супермаркетах.

Ранее Кабин РФ отказался запрещать продажу алкоголя в барах, находящихся в жилых домах. Продажу спиртного могли запретить с 23:00 до 10:00.