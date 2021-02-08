Вирусолог: в каком случае вакцина от коронавируса не сработает

Алексей Аграновский рассказал, что вакцина от коронавируса не поможет против нового штамма, если он будет сильно отличаться от старого Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может мутировать таким образом, что станет невосприимчив к существующим вакцинам от инфекции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вирус мутирует, и это естественно. Есть сообщения, что белок шипа в одном из штаммов изменился настолько, что вакцина уже не вызывает положительного эффекта», — рассказал Аграновский. Он считает, что если такой штамм распространится, то прежняя вакцина от коронавируса не поможет людям защититься.

Аграновский подчеркнул, что вероятность появления такой мутации очень мала. Однако, если такое произойдет, нужно будет вносить изменения в состав вакцины от COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU отметил, что создать вакцину от нового штамма относительно просто. «Такая вероятность (появление штамма с невосприимчивостью к вакцине — прим. ред.) существует. Ее учитывают при производстве „Спутника V“», — рассказал Болибок. Он считает, что все изобретенные российские вакцины можно модифицировать против нового штамма коронавируса.

Ранее Аграновский рассказал, что у некоторых пациентов вакцина от COVID-19 не срабатывает. Ученый подчеркнул, что иммунитет может не выработаться, хотя созданные российские вакцины качественные.