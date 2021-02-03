Названы претенденты на пост свердловского прокурора

Владимир Маленьких назначат врио прокурора области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Врио прокурора Свердловской области после ухода с поста действующего прокурора Сергея Охлопкова станет его первый зам Владимир Маленьких. Эту информацию URA.RU подтвердило сразу несколько источников, близких к прокуратуре региона.

«Маленьких станет врио, это стандартная процедура. Затем на пост, скорее всего пришлют кого-то из другого региона. Пока кандидатура неизвестна», — рассказал один из собеседников. Еще несколько инсайдеров сообщили, что претендентом на пост может стать прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Уроженец Челябинска Филипенко работал в прокуратуре Свердловской области. С конца 2011 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Прокуратуру Саратовской области Филипенко возглавил в 2016 году. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области не ответили на звонок корреспондента.

Ранее стало известно, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков написал заявление об отставке. Источник URA.RU в прокуратуре сообщил, что он уйдет в отпуск с последующим уходом на пенсию.