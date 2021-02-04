04 февраля 2021
03 февраля 2021

Путин отправил в отставку прокурора Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция прокурора Виталия Лопина. Челябинск, лопин виталий
Указ об отставке Виталия Лопина подписан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Челябинской области Виталия Лопина. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Приказ об отставке Лопина подписан», — сообщил инсайдер. Исполняет обязанности прокурора региона Павел Вепрев, занимающий должность замруководителя ведомства. Вепрев будет работать в этом статусе, пока не будет назначен новый областной прокурор. Связаться с Лопиным не удалось. В прокуратуре области от комментариев воздерживаются.

На место Лопина прочат прокурора Саратовской области, уроженца Челябинска Дмитрия Филипенко. Но после того, как стало известно о готовящейся отставке поста прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, появилась информация, что Филипенко могут перевести в Екатеринбург.

В пресс-службе саратовской прокуратуры на запрос URA.RU ответили, что у них нет такой информации. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области кадровые вопросы не комментируют. С приходом нового руководителя в ведомстве ждут крупных кадровых перестановок.

Уроженец Челябинска Лопин всю жизнь служил в родном регионе. Начинал службу в прокуратуре Металлургического района Челябинска. В 2018 году был назначен прокурором региона. С 11 января он ушел в отпуск, подав рапорт об отставке. Перед этим дважды отказался от перевода в другие регионы. Отпуск Лопина истекал 3 февраля и его просили продлить отпуск до подписания президентского указа, но, в итоге, рапорт подписали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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