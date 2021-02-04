Список кандидатов в прокуроры Челябинской области расширился

Виталий Лопин проработал в органах прокуратуры более 27 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В прокуратуре Челябинской области пока не знают, в каком статусе работает и. о. прокурора Павел Вепрев. В ведомстве еще не видели указа об отставке действующего прокурора Виталия Лопина, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. В самой прокуратуре обсуждают, кто может стать действующим руководителем. Называют прокурора Саратовской области Сергей Филипенко и прокурора Самарской области Сергея Берижицкого.

«Вепрев заменял Лопина на период отпуска с 11 января, — пояснил URA.RU источник. — После отставки Лопина он должен стать и. о. прокурора, но пока ему не озвучили это решение. Вепрев сегодня проводит коллегию по итогам года и отменять ее не стал». В пресс-службе прокуратуры от комментариев воздерживаются. Имя нового прокурора станет известно на пленарном заседании Совета Федерации 10 февраля. Нового руководителя в Челябинске ждут к марту, после подписания президентского указа.

«Появилась информация, что в Челябинск пришлют прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, — рассказал инсайдер. — Возможно новый начальник челябинского УФСБ Дмитрий Иванов просил, чтобы прокурором стал руководитель не связанный с Челябинском». Берижицкий работал в Оренбуржье, прокурором Самарской области назначен в июле 2020 года. «Слишком короткий срок работы в Самаре для перевода в Челябинск», — высказал сомнение другой источник. URA.RU направило запрос в прокуратуру Самарской области. Ранее в прокуратуре ждали, что новым прокурором станет уроженец Челябинска, прокурор Саратовской области Дмитрий Филипенко. Теперь появилась информация, что Филипенко могут перевести в Екатеринбург.

В декабре Лопину предложили перевод сначала в Мурманскую область, потом в Мордовию. Он отклонил оба предложения и перед Новым годом написал рапорт об отставке. С приходом нового руководителя в ведомстве ожидают крупных кадровых перестановок, с сменой заместителей прокурора.