Человек Володина будет отвечать за выборы в России

«Единая Россия» меняет своего представителя в Центризбиркоме России. Вместо Валерия Гальченко, партия рекомендовала своей фракции в Госдуме выдвинуть в новый созыв руководителя аппарата фракции 39-летнего Константина Мазуревского, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.
«Партия предлагает фракции выдвинуть в состав ЦИК РФ кандидатуру Константина Мазуревского, руководителя аппарата фракции», — сказали в ЕР. В партии затруднились сказать, почему меняют своего представителя. По информации URA.RU, причиной мог стать скандал с диссертацией Гальченко — из-за многочисленных заимствований два года назад его лишили звания кандидата наук.
По данным источников URA.RU, Мазуревский — креатура спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы фракции ЕР Сергея Неверова. «Мазуревский к 26 годам провел ряд успешных выборов и возглавил минюст Тувы. Работал в „Молодой гвардии ‚Единой России‘“, когда МГЕР руководил [замглавы управления администрации президента по внутренней политике] Тимур Прокопенко. Затем получил пост первого зама в Центральном исполкоме ЕР, когда Неверов был секретарем генсовета ЕР. Когда генсовет возглавил Андрей Турчак, а Неверов перешел в Госдуму, Мазуревский ушел за ним, возглавив аппарат фракции. Неверов — „правая рука“ Володина, так что нет сомнений, кто предложил кандидатуру члена ЦИК», — объяснил инсайдер.
Совет Федерации и Госдума 17 и 24 февраля соответственно утвердят своих членов Центризбиркома нового созыва. Президент Владимир Путин назначит оставшуюся пятерку ориентировочно в марте. В том же месяце истекут полномочия нынешней ЦИК.
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