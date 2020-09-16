Зауральцы переплачивают за вывоз мусора — ФАС судится из-за этого с властями региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

ФАС России подала в суд из-за тарифов на вывоз мусора в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В данный момент проходят судебные разбирательства, связанные с тарифами на транспортировку мусора в Курганской области», — сообщили в пресс-службе ФАС. Антимонопольщики считают, что в стоимость перевозки отходов могли войти необоснованные расходы.

Чиновникам предписали пересчитать затраты регоператора и установить новые тарифы к 1 июля, но тарифный департамент это не сделал. Возкой в регионе занимается только одна компания — «Экосистема», которую считают аффилированной с регоператором «Чистый город».

Получить комментарий «Чистого города» не удалось, там не ответили на вопросы. Директор областного департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина на звонки не ответила, в региональное правительство направлен запрос.

По оценке эколога Сергея Завьялова, снижение тарифов будет справедливым решением, но негативно скажется на работе регоператора. «Положение и сейчас незавидное. При действующей терсхеме (главный документ в реализации мусорной реформы в регионе — ред.) и установленном тарифе обслуживать качественно невозможно. Регоператор этого и не делает, он обслуживает только выгодные ему крупные города, а мелкие муниципалитеты не обслуживает», — отметил эксперт. Он считает, что в случае победы ФАС, «Чистый город» может отказаться от работы в области.

Мусорная реформа в Зауралье сопровождается большим количеством скандалов. Так, по сообщениям СМИ, фактический тариф для юрлиц оказался самым высоким в УрФО. Добавим, ФАС усмотрела нарушения в действиях департамента и при определении тарифов на свет, из-за чего Гагариной грозит крупный штраф или дисквалификация.