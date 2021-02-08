Блогер Литвин разбил спорткар Porshe за 12,5 миллионов. «Перепутал педали». Фото

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Клипарт. Сургут, порше, porsche
Стоимость Porsche Taycan Turbo S начинается от 12,3 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер Михаил Литвин, сжегший Mercedes и изуродовавший Rolls&Royce, разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S. На автомобиле он также пробил витрину магазина. Об этом блогер сообщил в Instagram.

«********** [дураками] не рождаются. Перепутал педали», — подписал Литвин фотографии в сторис. На кадрах видно, что автомобиль Porsche, стоимость которого начинается от 12,3 миллионов рублей, выбил стекло у витрины магазина. У самого спорткара повреждена передняя часть.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. После фотографий разбитой машины Литвин опубликовал видео, как общается с представителями дорожной полиции.

В октябре 2020 года Литвин сжег Mercedes GT63s, стоимостью более 13 миллионов рублей. По словам блогера, причиной стал конфликт с автопроизводителем. В середине января Литвин разбил битой лобовое стекло у Rolls-Royce Phantom, стоимостью около 50 миллионов рублей. Позднее он признался, что это было постановкой. Также Литвин ездил по Москве на крыше авто и раздавал деньги другим водителям с помощью удочки.

Фото: Instagram Михаила Литвина

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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