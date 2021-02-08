Голикова раскрыла, когда снимут ограничения по коронавирусу

Ограничительные меры по коронавирусу могут отменить только после вакцинации порядка 60% населения России. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Еще раз хочу обратить внимание на необходимость соблюдения тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России, и вплоть до формирования коллективного иммунитета», — приводит слова Голиковой РИА «Новости». Она отметила, что все меры необходимо соблюдать пока не будут привиты 68,6 миллиона человек без учета переболевших и несовершеннолетних.
Главный инфекционист столицы Николай Малышев считает, что в Москве ближе к лету могут отменить запрет на проведение массовых мероприятий. Внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в регионах УрФО Сергей Токарев полагает, что отмена ограничений может вскоре коснуться и Урала, но это решение нужно принимать в соответствии с показателями каждого отдельного региона. Ближе к концу весны 2021 года в России будет отменен масочный режим. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов поделился мнением, что от масочного режима можно будет отказаться уже в конце весны текущего года, передает агентство Nation News.
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