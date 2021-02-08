Российских дипломатов начали высылать из Европы

Польша, Германия и Польша высылают российских дипломатов. Во внешнеполитических ведомствах стран назвали это ответными мерами.
«В ответ на необоснованное выдворение польского дипломата из России, МИД Польши принял решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании сотрудника российского генерального консульства в Познани персоной нон грата», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.
W odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez @mfa_russia polskiej dyplomatki, #MSZ ???????? podj??o dzisiaj zgodnie z zasad? wzajemno?ci i w koordynacji z ???????? i ???????? decyzj? o uznaniu za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego ???????? w Poznaniu.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???????? (@MSZ_RP) February 8, 2021
Сообщение о высылке российского дипломата также появилось в Twitter МИД Германии. «В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата», — сообщила пресс-служба ведомства.
Statement issued by a spokesperson on the expulsion of a staff member of the Russian Embassy in Berlin: ???? pic.twitter.com/9OFLN1MUEw— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 8, 2021
Глава МИД Швеции Анн Линде написала о высылке российского дипломата в своем Twitter. «Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию», — говорится в сообщении Линде. Она отметила, что это ответная мера на решение России выслать шведского дипломата.
We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties.— Ann Linde (@AnnLinde) February 8, 2021
5 февраля Россия отправила на родину дипломатов из Польши, Германии и Швеции. Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, их объявили персонами нон-грата из-за участия в несанкционированных митингах. В МИД уверены, сотрудники дипмиссии показали неприемлемое для своего статуса поведение. Полиция заранее предупреждала о незаконности этих митингов.
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