Российских дипломатов начали высылать из Европы

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Клипарт. Сургут, портфель депутата, руки чиновника, дипломат
Российские дипломаты были объявлены персонами нон грата в трех странах Европы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Польша, Германия и Польша высылают российских дипломатов. Во внешнеполитических ведомствах стран назвали это ответными мерами.

«В ответ на необоснованное выдворение польского дипломата из России, МИД Польши принял решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании сотрудника российского генерального консульства в Познани персоной нон грата», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Сообщение о высылке российского дипломата также появилось в Twitter МИД Германии. «В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата», — сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МИД Швеции Анн Линде написала о высылке российского дипломата в своем Twitter. «Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию», — говорится в сообщении Линде. Она отметила, что это ответная мера на решение России выслать шведского дипломата.

5 февраля Россия отправила на родину дипломатов из Польши, Германии и Швеции. Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, их объявили персонами нон-грата из-за участия в несанкционированных митингах. В МИД уверены, сотрудники дипмиссии показали неприемлемое для своего статуса поведение. Полиция заранее предупреждала о незаконности этих митингов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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