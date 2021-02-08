Позиция ряда коммунистов по делу Навального не совпадает с политикой КПРФ, считает Константин Комков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В КПРФ происходит раскол из-за попыток некоторых коммунистов заработать дополнительные политические очки на протестной повестке, образовавшейся после задержания Алексея Навального. Руководству компартии нужно четко определиться, что делать с такими соратниками. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил член общественной палаты РФ, политолог Константин Комков, комментируя задержание депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. С ним не согласился глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Депутат Николай Бондаренко был задержан утром 8 февраля. Депутат Госдумы Юрий Афонин написал в Instagram, что арест Бондаренко — «давление буржуазного режима на левых активистов» и пообещал не бросать коллегу. Позднее суд оштрафовал Бондаренко на 20 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге.

«В КПРФ видны люди, поддерживающие Навального и даже призывающие выходить на несогласованные акции протеста. Один из таких коммунистов, депутат Саратовской областной думы Бондаренко, даже был задержан за призывы к несогласованным протестам. [Со стороны Бондаренко] это ни что иное, как попытка поймать политические очки на протестном электорате», — считает Комков.

При этом пока о больших проблемах в КПРФ из-за группы навальнистов речи не идет, уверен эксперт. «Пока это просто попытка получить политический хайп некоторыми коммунистами. Однако поддержка повестки Навального сильно отличается от генеральной линии, которой придерживается компартия. Поэтому руководству нужно четко определить свое отношение к таким отщипенцам и принять меры», — отметил Комков.

Задержание Бондаренко — давление власти на оппозицию, заявил URA.RU глава КПРФ Геннадий Зюганов. «Я говорил с Николаем — ему пытаются пришить призывы к участию [в незаконных акциях]. Бондаренко эффективный, талантливый депутат, а власть никакой оппозиции не терпит. Мы уже выразили протест от штаба в связи с задержанием. А за Навального у нас никто не стоит. И раскола нет никакого, ерунда это все. Из-за чего раскалываться-то?» — задался вопросом глава КПРФ.

Ранее источник в КПРФ сообщал, что ряд членов компартии, в том числе депутат Госдумы Валерий Рашкин, бывший иркутский губернатор Сергей Левченко и экс-сенатор Вячеслав Мархаев бросили вызов партии, призвав сторонников выходить за Навального. Однако политологи не считают, что раскольники встретятся с наказанием, так как они приносят КПРФ рейтинг.