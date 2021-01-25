Кланы в КПРФ используют Навального против Зюганова

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал Алексея Навального предателем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Отношение к несанкционированным митингам в поддержку Алексея Навального, прошедших в России 23 января, усилило разногласия внутри КПРФ. Несколько партийных лидеров публично поддержали акции протеста, пойдя наперекор линии Геннадия Зюганова. Теперь лидеру коммунистов предстоит балансировать между лояльностью Кремлю и требованиями избирателей, чтобы получить достойный результат на выборах в Госдуму-2021, отмечают эксперты.

Глава московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин 25 января направил депутатский запрос в СК РФ с требованием провести проверку «необоснованного полицейского насилия» во время протестных акций 23 января. Ранее экс-губернатор Иркутской области, член президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко заявил о поддержке Навального, выступив против «преследования по политическим мотивам». «Навальный очень жестко борется с правящим режимом, и ему это удается. Почему происходят эти действия по отношению к нему — сумбурные, незаконные — это следствие того, что они не знают, как отвечать на эти острые претензии», — рассказал коммунист изданию «Тайга.инфо».

Часть высокопоставленных коммунистов осудила действия силовиков на митингах 23 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом Зюганов 20 января назвал оппозиционера «вором и предателем». «Вот сейчас привезли Навального, надувают через толстую соломинку, как жабу, три разведки — ЦРУ, MI-6 и BND. Все идиоты понимают, что он предатель, циничный, открытый и мерзкий», — заявил лидер коммунистов.

URA.RU сообщало, что внутри КПРФ действуют несколько противоборствующих кланов, два из которых возглавляют Левченко и Рашкин. Оба стремятся к большей конфронтации с властью, в отличие от Зюганова, настроенного на компромисс с Кремлем. Так, лидер московских коммунистов без согласования с главой партии в разгар карантина по коронавирусу 17 мая 2020 года провел несанкционированный митинг в столице. А Левченко, которого считали одним из преемников Зюганова, в октябре прошлого года потерял шансы получить мандат депутата Госдумы после того, как был арестован его сын Андрей — это уголовное дело тоже считалось политически мотивированным.

«Радикальная оппозиция внутри КПРФ хочет набирать политические очки за счет протеста. Она не получает никакой прибыли от соглашательства Зюганова с властями»,

— рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией внутри партии. При этом, по словам инсайдера, глава коммунистов не может убрать из КПРФ Левченко и Рашкина, поскольку тогда они уйдут в другую политсилу, от которой имеют все шансы избраться в Госдуму — это будет ударом по имиджу Зюганова.

Политолог Илья Гращенков считает, что Зюганову в этих условиях остается только балансировать между двумя лагерями. «Аппарат и глава партии будут всячески клеймить Навального, называя его агентом Госдепа. А на местах обкомы и горкомы будут так или иначе вступать в какие-то ситуативные альянсы с оппозицией в части умного голосования. Надо понимать, что КПРФ не самая унитарная партия, и у Зюганова нет монополии на власть», — замечает специалист. Он добавляет, что умное голосование способно вдвое увеличить результат КПРФ на выборах в Госдуму.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин согласен с коллегой. «Естественно, коммунистам выгодно, когда их называют кандидатами от умного голосования. Но в публичном поле они будут отвергать всякое сотрудничество с несистемной оппозицией, отношение к которой у власти меняется в худшую сторону», — говорит политолог.

Валерий Рашкин обеспечивает рейтинг КПРФ в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению Гращенкова, Рашкин и Левченко, несмотря на оппозицию Зюганову, вряд ли станут жертвами чистки рядов КПРФ. «Это не в интересах лидера партии. Рашкин и Левченко — те люди, которые обеспечивают рейтинг коммунистов в двух крупных регионах — Москве и Иркутской области», — добавляет эксперт.

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, никаких разногласий внутри партии нет. «Ни Рашкин, ни Левченко нигде не высказывались в поддержку Навального. То, что вы видите, это журналистские интерпретации», — подчеркнул он в разговоре с URA.RU.

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, которого называют преемником Зюганова, также утверждает, что Левченко напрямую Навального не поддерживал. «Никакого раскола в вопросе по Навальному в КПРФ нет. Линию партии выразил ее лидер, и все обязаны ей следовать — и Афонин, и Левченко, и Рашкин», — заявил он URA.RU. Дозвониться до Рашкина и Левченко не удалось — они не ответили на звонки корреспондента.