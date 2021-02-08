08 февраля 2021

В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов РФ из Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Зеркальный ответ Польши, Швеции и Германии в Госдуме назвали неадекватным, ведь российские дипломаты законов не нарушали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение правительств Польши, Швеции и ФРГ выслать российских дипломатов является неадекватным и незаконным, поскольку они не нарушали законы стран пребывания. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Зеркальный ответ стран, чьи представители оказались в рядах несогласованных протестных шествий, является неадекватным и незаконным, поскольку российские дипломаты не нарушали международного права и законодательства государств, в которых они работают», — цитирует РИА «Новости» депутата. Польша, Германия и Швеция выслали российских дипломатов 8 февраля, назвав это ответными мерами.

Ранее, 5 февраля, Россия отправила на родину дипломатов из Польши, Германии и Швеции. Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, их объявили персонами нон-грата из-за участия в несанкционированных митингах. В МИД уверены сотрудники дипмиссии показали неприемлемое для своего статуса поведение. Полиция заранее предупреждала о незаконности этих митингов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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