В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов РФ из Европы

Решение правительств Польши, Швеции и ФРГ выслать российских дипломатов является неадекватным и незаконным, поскольку они не нарушали законы стран пребывания. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
«Зеркальный ответ стран, чьи представители оказались в рядах несогласованных протестных шествий, является неадекватным и незаконным, поскольку российские дипломаты не нарушали международного права и законодательства государств, в которых они работают», — цитирует РИА «Новости» депутата. Польша, Германия и Швеция выслали российских дипломатов 8 февраля, назвав это ответными мерами.
Ранее, 5 февраля, Россия отправила на родину дипломатов из Польши, Германии и Швеции. Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, их объявили персонами нон-грата из-за участия в несанкционированных митингах. В МИД уверены сотрудники дипмиссии показали неприемлемое для своего статуса поведение. Полиция заранее предупреждала о незаконности этих митингов.
Подписывайтесь на URA.RU в